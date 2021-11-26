Ереван, , 08:41 — REGNUM Сотрудники генпрокуратуры Армении арестовали и. о. командира батальона в связи потерей боевой позиции во время обострения конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом в соцсети Facebook сообщил советник генпрокурора республики Гор Абрамян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следователей, во время неожиданного нападения подразделений ВС Азербайджана на армянскую воинскую часть, расположенную в районе города Джермук, офицер не предпринял нужных действий для обороны.

«Выяснилось, что майор, исполняющий обязанности командира батальона, отвечавший за боевую подготовку подразделения и обеспечение выполнения им боевых задач, в частности оказание вооруженного сопротивления приближающимся силам противника, сбежал вместе с семью военнослужащими», — говорится в сообщении.

Абрамян отметил, что в результате этого, двое военнослужащих ВС Армении погибли, в азербайджанский плен попали 11 солдат, а позиция перешла под контроль Баку. Офицера обвинили в нарушении «правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлекшее тяжкие последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко оценила ход переговоров по армяно-азербайджанской границе