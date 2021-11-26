Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM В Бурятии правоохранителям удалось установить личность погибшей женщины, тело которой было найдено в августе в местности Тологой под Улан-Удэ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

В Бурятии найдено тело неизвестной женщины МВД по Республике Бурятия

10 октября в полицию поступило заявление об исчезновении 63-летней жительницы пригородного села Нур-Селение. По словам почтальона выяснилось, что женщина уже несколько месяцев не получает пенсию, в связи с чем её дочь написала заявление.

Полицейские предположили, что тело пропавшей было найдено в августе, однако родные пенсионерки не опознали в ней родственницу.

«Проведённым впоследствии молекулярно-генетическим исследованием ДНК установлено, что именно тело пропавшей жительницы Иволгинского района обнаружили сотрудники полиции 9 августа», — отметили в ведомстве.

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