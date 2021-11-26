Село Илек, Оренбургская область, 26 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В райцентре Илек Оренбургской области вечером 25 ноября бушевал пожар на территории хлебозавода. Горело здание гаража, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Последствия пожара

Площадь возгорания составила 192 квадратных метра. Для ликвидации ЧП потребовалось четыре часа. В тушении задействовали 42 человека и 19 единиц техники.

Пострадавших и погибших нет. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние здания.