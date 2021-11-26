Канберра, 26 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на восточном побережье Австралии. Об этом 26 ноября сообщает корпорация ABC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В австралийском штате Квинсленд внедорожник с находящимся в нём мужчиной смыло селевым потоком с автотрассы рядом с городом Эмеральд, расположенном в 800 км на северо-запад от Брисбена.

Уточняется, что за несколько дней в регионе выпало 270 мм осадков, уровень воды в реке Хантер поднялся на 3,5 м. Жителям всех населённых пунктов, расположенных вдоль русла реки, было отдано предупреждение о возможной эвакуации.

По данным национального метеобюро, сильные ливни продолжатся до выходных дней. Под влиянием мощного ливневого циклона остаются штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория. В крупнейшем городе континента, Сиднее, затоплена часть улиц. Ожидается значительный подъём воды в реках.