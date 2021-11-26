Белград, 26 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Власти Сербии ожидают получения противотанковых ракетных комплексов «Корнет» из России до конца 2021 года, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Mike1979 Russia ПТРК 9M133 «Корнет-Э»

«Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК «Корнет», — сказал Вучич после встречи с российским лидером.

Сербский лидер добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным военно-техническое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что обе страны преодолели спад товарооборота в пандемийный 2020 год.