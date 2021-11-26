Брюссель, , 08:31 — REGNUM 25 ноября президент Польши Анджей Дуда встретился с генсеком НАТО Йоенсом Столтенбергом в Брюсселе. В рамках переговоров польский лидер предложил усилить готовность сил НАТО на восточных рубежах альянса, в первую очередь в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Дуда подчеркнул, что «это связано с ситуацией вокруг Украины и растущей опасностью, вытекающей из движений российских войск», а также с провокациями со стороны Белоруссии.

«Это бы показало всем возможным агрессорам, что Североатлантический альянс не только готов к защите стран НАТО, но также обращает внимание на безопасность союзников за пределами альянса, такими, как Украина», — заявил журналистам Дуда после переговоров с главой альянса.