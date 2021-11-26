Киев, , 08:30 — REGNUM У партнёров Украины нет конкретных наработанных альтернатив «нормандскому формату». Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате» Kremlin.ru

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»Сейчас основной фокус делается на оживлении «нормандского формата». Нам, в принципе, всё равно, какой будет формат, лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров», — пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Украины добавил, что не ожидает обсуждения «конкретно какого-то альтернативного формата переговоров» на возможной встрече президентов США Джозефа Байдена и Владимира Путина, если она состоится.

Он также заверил, что МИД Украины работает над тем, чтобы Украина была сильной при любом сценарии действий РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для разрешения внутриукраинского конфликта необходимо «энергично и настойчиво» продолжать работу в контактной группе и «нормандском формате», поскольку других международных механизмов для этого не существует. При этом он отметил, что на деле Германия и Франция потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений.

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