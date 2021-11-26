Рим, , 08:29 — REGNUM Римский футбольный клуб «Рома» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом луганской команде «Заря» (Украина) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. Об этом 26 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

Игра прошла на поле римского стадиона «Олимпико» и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 4:0.

Голами отметились испанский форвард «Ромы) Карлес Сайоль (15-я минута), полузащитник Николо Дзаньоло (33-я) и оформивший в матче дубль английский нападающий Тэмми Абрахам (46-я и 75-я). Также французский хавбек хозяев Жордан Верету не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота гостей на 41-й минуте.

При этом в параллельном матче норвежская команда «Будё-Глимт» также с нулевым счетом 2:0 обыграла софийский ЦСКА.

Отметим, по итогам матча в активе «Ромы» стало 10 очков, римская команда занимает второе место в своей группе Лиги конференций, отставая от лидера — «Будё-Глимт», на одно очко. У луганской «Зари» шесть очков и третье место, украинская команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.