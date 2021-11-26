Кишинёв, 26 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 25 ноября выявили 855 случаев заражения коронавирусом в ходе 6572 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 361 116 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 344 414 человек, в том числе 1031 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1628 пациентов с COVID-19, из которых 183 — в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8985 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 35 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 860 заражений коронавирусом в результате проведения 7160 тестов. Выписали врачи 1027 человек, умерли 35 пациентов с COVID-19.