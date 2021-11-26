Сеул, , 08:26 — REGNUM С 28 ноября по 5 декабря главнокомандующий военно-воздушными силами Южной Кореи генерал Пак Ин Хо посетит с официальным визитом Колумбию и Перу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что в ходе визита в Колумбию представитель Южной Кореи посетит одну из крупнейших выставок обороны и безопасности «Expodefensa 2021», а также встретится с министром обороны Колумбии Диего Молано и командующим ВВС Луисом Фернандо Наварро.

В ходе визита в Перу генерал Пак Ин Хо встретиться с высокопоставленными военными, включая министра обороны, начальника Объединённого командования вооружёнными силами и главнокомандующего ВВС.