Берлин, , 08:25 — REGNUM Новое коалиционное правительство Германии, формируемое на основании соглашения социал-демократов, либералов и «зелёных», намерено значительно упростить порядок получения гражданства ФРГ, включая возможность иметь двойное гражданство. Об этом со ссылкой на текст соглашения 25 ноября сообщает газета Die Welt.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению издания, Германия традиционно является самым привлекательным для мигрантов местом в Европе. Планируемые изменения в действующее законодательство о гражданстве сделают страну ещё более популярной для иностранцев.

из коалиционного соглашения «Мы создаём современную правовую систему, касающуюся получения гражданства. Для этого мы сделаем возможным множественное гражданство и упростим получение гражданства Германии».

После принятия нового закона, срок проживания в стране до получения права подачи заявления о приёме в гражданство может сократиться с восьми до пяти лет, в некоторых случаях ‑ и до трёх лет. Также планируется существенно облегчить приём в гражданство детей, рождённых от иностранцев, и либерализовать ряд других норм.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас поздравил сопредседателя партии «зелёных» Анналену Бербок с тем, что она возглавит внешнеполитическое ведомство страны.

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