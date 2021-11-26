Берлин, 26 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Новое коалиционное правительство Германии, формируемое на основании соглашения социал-демократов, либералов и «зелёных», намерено значительно упростить порядок получения гражданства ФРГ, включая возможность иметь двойное гражданство. Об этом со ссылкой на текст соглашения 25 ноября сообщает газета Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По мнению издания, Германия традиционно является самым привлекательным для мигрантов местом в Европе. Планируемые изменения в действующее законодательство о гражданстве сделают страну ещё более популярной для иностранцев.

из коалиционного соглашения «Мы создаём современную правовую систему, касающуюся получения гражданства. Для этого мы сделаем возможным множественное гражданство и упростим получение гражданства Германии».

После принятия нового закона, срок проживания в стране до получения права подачи заявления о приёме в гражданство может сократиться с восьми до пяти лет, в некоторых случаях ‑ и до трёх лет. Также планируется существенно облегчить приём в гражданство детей, рождённых от иностранцев, и либерализовать ряд других норм.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас поздравил сопредседателя партии «зелёных» Анналену Бербок с тем, что она возглавит внешнеполитическое ведомство страны.

Читайте также: Кандидат в министры экономики Германии раскритиковал Nord Stream 2