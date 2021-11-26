Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов 26 ноября подписал постановление о продлении в регионе масочного режима до 31 января 2022 года. В этот же период продолжит действовать также запрет проведения массовых мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение о сохранении ограничений было принято оперативным штабом Камчатки. Цель продления мер — препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Маски необходимо надевать в транспорте и общественных местах.

За всё время существования COVID-19 в Камчатском крае инфекцией заразились 22 169 пациентов, умерли — 482 жителя. За сутки выявлено 48 новых случаев заболевания. Первую прививку от коронавируса в регионе сделали 118 263 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждения общественного питания Камчатского края с 26 ноября получили право принимать посетителей в том числе после 23.00. Все клиенты должны иметь документ, подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 или медотвод от прививки.