В Башкирии автомобиль врезался в автобусную остановку
Уфа, 26 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Женщина пострадала в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
(сс) putevodnik
ДТП
Сообщается, что в городе Дюртюли автомобиль Lada Kalina наехал на автобусную остановку.
«В результате ДТП пострадала женщина (пассажир) 1964 года рождения. Водитель 1978 года рождения не пострадала», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства деблокировали пострадавшую и передали медикам.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе произошло ДТП с участием автоцистерны.