Уфа, 26 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Женщина пострадала в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

(сс) putevodnik ДТП

Сообщается, что в городе Дюртюли автомобиль Lada Kalina наехал на автобусную остановку.

«В результате ДТП пострадала женщина (пассажир) 1964 года рождения. Водитель 1978 года рождения не пострадала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства деблокировали пострадавшую и передали медикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе произошло ДТП с участием автоцистерны.