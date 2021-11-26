Горно-Алтайск, , 08:24 — REGNUM Федеральные дорожники перешли на усиленный режим работы в связи со снегопадом в Республике Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Упрдор «Алтай», на снегоочистке трассы Р-256 «Чуйский тракт» и подъезда к озеру Телецкому задействовано 72 единицы спецтехники.

Метель © ИА REGNUM

Ранее на территории республики было объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидаются усиление ветра до 20−25, в горах до 32 метров в секунду, мокрый снег и метели.

«Утром 26 ноября наиболее сложная метеорологическая обстановка складывается на подъезде к Телецкому озеру, а также по основному маршруту — в Онгудайском районе. На линию вышло 57 дорожных машин», — отметили в управлении.

На Семинском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для возможной помощи большегрузам при подъёме. Дорожники просят водителей быть крайне осторожными, особенно в местах проведения дорожных работ.

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