Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Оренбурге открыли памятник секретарю Оренбургского областного комитета КПСС, дважды Герою Социалистического Труда Александру Коваленко.

Памятник дважды Герою Социалистического Труда Александру Коваленко Orenburg-gov.ru

Бюст выдающегося оренбуржца создан скульптором Александром Емаевым. Место для установки было выбрано символичное — в сквере напротив Оренбургского Президентского кадетского училища на пересечении улиц Пушкинской и Коваленко, названной в честь Героя.

Финансирование мероприятий по созданию и установке памятника осуществлялось за счет депутатов Законодательного Собрания и горсовета, мэрии Оренбурга и членов Совета старейшин, а также соратников Александра Коваленко.

Право открыть бюст предоставили бывшему председателю Оренбургского облисполкома Александру Костенюку и экс-губернатору Оренбургской области Алексею Чернышёву.

«Александр Власович был уникальной личностью. Годы его работы первым секретарём Оренбургского обкома — это период расцвета Оренбургской области как аграрного лидера и промышленного гиганта. При нем произошли такие знаковые события как запуск Оренбургского газоконденсатного месторождения и газзавода, строительство и начало эксплуатации Ириклинской ГРЭС», — сказал губернатор Денис Паслер. Председатель Совета старейшин при губернаторе области Валентин Голубничий отметил, что с именем Александра Коваленко связано развитие экономики Оренбуржья.

Добавим, Александр Коваленко — советский государственный и партийный деятель, участник Великой Отечественной войны. С 1964 по 1980 годы был первым секретарем Оренбургского обкома КПСС.