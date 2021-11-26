Хабаровск, , 08:18 — REGNUM На поиски пропавших на реке Катэн в районе имени Лазо в Хабаровском крае шестерых рыбаков выехали спасатели. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Отмечается, что шестеро рыбаков выехали на реку Катэн в районе имени Лазо 20 ноября и их местонахождение до сих пор неизвестно.

«Группа поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в составе пяти спасателей выдвинулась в район им. Лазо. В автомобиль ЗИЛ спасатели загрузили снегоход, топливо, необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска — бездорожье, глубокий снег, отсутствие связи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве вызволили из ледяного плена автомобиль с четырьмя людьми, пропавшими по пути в Кызыл из села Кунгуртуг несколько дней назад.