Уфа, 26 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автоцистерной на трассе в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Сообщается, что вечером 25 ноября на 125 км автотрассы Уфа — Оренбург столкнулись встречные автоцистерна «MAN», за рулем которой находился 31-летний житель Тюменской области и автомобиль «Nissan X-Trail», под управлением 44-летней женщины.

В этом ДТП получили травмы водитель «Nissan» и её 44-летний супруг, который находился в машине. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.

Сообщается, что цистерна была пустой. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе столкнулись микроавтобус и два автомобиля.