Москва, 26 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 ноября завершились небольшим ростом. Баррель нефти Brent подорожала на 0,10%, до $82,24, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Покупателям удалось закрыть день выше $82 на фоне ослабления доллара на Форекс, а также низкой активности на рынках из-за выходного в США.

Представители ОПЕК+ заявили, что готовы заморозить процесс наращивания добычи, если США достанут из запасов 70 млн баррелей нефти. Это позволит компенсировать увеличение предложения на рынке.

Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть подешевела на 2%, до $80,60. Резкое снижение вероятно вызвано сообщением, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала специальное совещание.

Осуждалась новый штамм коронавируса, чтобы подтвердить его статус. Речь идёт о версии вируса B. 1.1.529, который обнаружен в Южной Африке и может быть устойчив к вакцинам.

По валютам смешанная динамика, поэтому нужно дожидаться европейских участников рынка. Если они начнут активно скупать доллар и иену, то по нефти стоит ожидать возвращения цены к уровню $78,40.

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