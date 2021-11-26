Москва, , 08:15 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. К преступлению может быть причастен бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области, которого задержали в Москве, сообщает следственное управление СКР по региону.

Наручники Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Речь идёт о расследовании уголовного дела о хищении средств, выделенных на ремонт и реконструкцию административных объектов региональных органов власти. Следствие полагает, что к этому может быть причастен бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области, а хищением бюджетных средств могла заниматься группа лиц.

По версии правоохранителей, подозреваемый привлёк к участию в конкурсах на заключение государственных контрактов аффилированных ему предпринимателей. В управлении считают, что в 2019—2021 годы в проектно-сметную документацию бизнесмены вносили ложные сведения, увеличив стоимость расходов на 15 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что подозреваемого задержали в Москве и доставляют к следователю СКР. Решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершили расследование резонансного уголовного дела о крупном мошенничестве. Фигурантом уголовного дела стал бывший руководитель одной из производственно-инвестиционных компаний. Его обвинили в мошенничестве на 140 млн рублей.

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