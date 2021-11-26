Берлин, 26 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 76 414 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 ноября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 650 170.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 357 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 100 476.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 4,775 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки был выявлен 75 961 новый заразившийся коронавирусной инфекцией, что также на тот момент стало новым самым большим числом за все время пандемии.