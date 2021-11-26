Новотроицк, Оренбургская область, 26 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области субподрядчик при ремонте дорог использовал дешевый асфальт вместо материала высшего качества. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Ремонт дорог

Директора компании заподозрили в мошенничестве. По данным следствия, в 2018 году глава фирмы, являясь субподрядчиком по выполнению дорожных работ, нарушил условия контакта. Выяснилось, что участок дороги площадью 150 квадратных метров покрыли дешевым асфальтом вместо асфальта высшего качества.

Ущерб оценивается почти в 46 тыс. рублей. Подозреваемому в мошенничестве руководителю компании грозит до шести лет лишения свободы.