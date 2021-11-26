Тбилиси, , 08:04 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, приговорённый к шести годам тюрьмы, потребовал, чтобы к нему начали пускать депутатов парламента от оппозиционных партий. Это заявление было обнародовано на его странице в соцсети в Facebook.

Михаил Саакашвили European People's Party

Политик заявил, что откажется от восстановительных медицинских процедур после голодовки, если к нему не начнут пускать депутатов.

«Я откажусь от курса лечения и буду принимать лишь те медикаменты, которые мне были предписаны до попадания в плен», — заявил экс-президент.

Саакашвили также пожаловался, что сотрудники Службы госбезопасности «терроризируют» медицинский персонал, обыскивая их и запрещая передавать от экс-президента послания своим сторонникам. Ранее он неоднократно заявлял, что отказывается от помощи медиков в знак протеста.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.

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