Сува, 26 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,8 были зарегистрированы сейсмологами около берегов Фиджи. Об этом 26 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS).

MonicaSP54 Землетрясение в море

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 553 км в северо-западном направлении от города Сува, являющегося столицей этого островного государства. Очаг подземных толчков располагался на глубине 520 км.

При этом сообщения об угрозе цунами не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Мьянмы вблизи границы с Индией утром 26 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8.