Кызыл, 26 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Туве вызволили из ледяного плена автомобиль с четырьмя людьми, пропавшими по пути в Кызыл из села Кунгуртуг несколько дней назад. Об этом 26 ноября сообщается на сайте республиканской службы ГО и ЧС.

freegr Зимняя дорога

Пропавшие выехали из села Кунгуртуг в Тере-Хольском районе в Кызыл на бортовом автомобиле «Урал» ещё 21 ноября и пропали. Утром 26 ноября об их обнаружении на реке Ак-Хем в службу ГО и ЧС сообщили выехавшие им навстречу спасатели.

республиканская служба ГО и ЧС «Автомашина «Урал» обнаружена на реке Ак-Хем. Как оказалось, «Урал» с четырьмя пассажирами на борту застрял во льдах в реке Ак-Хем, израсходовав полностью имеющееся дизтопливо».

Пострадавшим была оказана помощь — их «путём буксировки» освободили от ледяного плена, обеспечили дизельным топливом. По сообщению спасателей, все пассажиры находятся «в удовлетворительном состоянии».