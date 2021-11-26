Лос-Анджелес, США, 26 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Многопользовательская игра Battlefield 2042 получила второе обновление. Об этом 26 ноября сообщает портал DSOGaming.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

Разработчики опубликовали полное описание патча. Он, в частности, уменьшит в игре разброс пуль у всего оружия, кроме дробовиков, и увеличит вертикальную отдачу пистолета-пулемёта PP-29. Авторы игры также исправили ошибку, из-за которой игроки не могли возродиться.

Напомним, ранее студия DICE объявила, что в декабре 2021 года выпустит третий патч к Battlefield 2042. Релиз игры состоялся 19 ноября 2021-го. Отметим, что многим поклонникам франшизы не понравилось состояние игры в момент релиза. На известном сайте Metacritic проект получил лишь 2,3 балла (из 10) от рядовых пользователей, при том, что критики поставили игре 71 балл (из 100).