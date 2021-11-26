Порт-Вила, 26 ноября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 21,4277 градуса южной широты и 174,4767 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 520,5 километра. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября землетрясение магнитудой 5,8 произошло у границы между Индией и Мьянмой. Его очаг находился в 16 километрах от города Хакха на глубине 40 километров. Сведений о пострадавших не поступало.