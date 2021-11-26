Одесса, Украина, 26 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Новый беспилотный летательный аппарат, который национальная полиция Украины приобрела в октябре за 1,5 млн гривен ($55,5 тысяч), был сбит украинскими военными в Одессе. Об этом 25 ноября сообщило издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

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Речь идет о мультикоптере DJI Matrice 300 RTK. Аппарат был уничтожен во время антитеррористических учений одесской полиции. Сотрудники правоохранительных органов решили испытать летные характеристики дрона, выбрав для этого место рядом с армейскими складами с горючим. Спустя десять минут после начала полета полицейские потеряли связь с аппаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября украинские вооруженные силы впервые применили разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar против Народной милиции республик Донбасса.

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