Оренбург, 26 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области существенно обновится парк муниципального пассажирского транспорта Орска и Оренбурга. На приобретение нового транспорта власти намерены выделить 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер, представляя проект бюджета на заседании Заксобрания.

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Источником финансирования станет областная казна. Закупку нового автотранспорта осуществят в 2022 году.

«В 2022 году впервые планируем направить Оренбургу и Орску 1,5 млрд рублей на приобретение муниципального пассажирского транспорта. Это должны быть современные городские автобусы с функционалом, позволяющим перевозить маломобильных граждан, обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров», — сказал глава региона.

Предполагается, что на выделенные средства приобретут 150 новых автобусов.