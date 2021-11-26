Ревда, Свердловская область, 26 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Глава Ревды Свердловской области Ирина Тейшева оставляет свой пост. Об этом она написала в соцсетях.

Анастасия Черемных Сбор подписей на митинге в защиту памятника Ленину в Ревде

Чиновница отметила, что в связи с предстоящим окончанием полномочий к ней поступает множество вопросов по поводу её дальнейшей деятельности. «На второй срок полномочий не иду, так как мне поступило предложение о работе в другой сфере. И я его приняла», — цитирует её Накануне.Ru.

Суть этого предложения она не раскрыла. Отметим, полномочия Тейшевой на посту главы города истекают в декабре.

Её правление ознаменовалось скандалом вокруг памятника Ленину. В 2019 году горожане выходили на митинг, чтобы добиться сохранения монумента на прежнем месте.