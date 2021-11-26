Чебоксары, 26 ноября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах задержан пенсионер, которого подозревают в растлении двух девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Под уголовное преследование попал 74-летний чебоксарец. Следствие полагает, что днём 24 ноября 2021 года в одном из магазинов города подозреваемый совершил в отношении двух незнакомых девочек насильственные действия сексуального характера. Пострадавшим — 10 и 11 лет.

Пенсионера задержали на месте преступления, решается вопрос о мере пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В управлении не исключают, что число пострадавших может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года был вынесен обвинительный приговор 44-летнему чебоксарцу, уличённому в сексуальных действиях в отношении пятилетней девочки. Он получил 12 лет колонии.

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