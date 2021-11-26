Красногорск, 26 ноября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В ходе торгов Мособлдумы начальная стоимость контракта на автотранспортные услуги «с уважением» снизилась с 299,84 до 211 млн рублей. Из трёх заявившихся компаний только две были допущены до участия в тендере, передаёт ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Мособлдумы

Победителем признали ООО «Авто спец услуги», которое готово предоставить депутатам и работникам аппарата думы автомобили с водителями за 211 392 699 рублей.

В ЕГРЮЛ есть подмосковное предприятие со схожим наименованием, которое существует с 2015 года и принадлежит Александру Тихомирову. Компания была исполнителем почти 30 госконтрактов на общую сумму более 3,8 млрд рублей. С Мособлдумой у фирмы уже ранее был контракт на 223 млн рублей.

Напомним, контракт областная дума заключает на оказание услуг в 2022 году. Оплатят их из областного бюджета. В техзадании к тендеру был прописан дресс-код для водителей, а также необходимость оказывать уважительное отношение «к представителям заказчика и (или) пассажирам транспортного средства».

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