Скопье, 26 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Исполняющий и центральный совет Социал-демократической партии Македонии назначил на 26 ноября обсуждение отставки премьер-министра Зорана Заева с поста главы партии.

(сс) Влада на Република Северна Македонија Зоран Заев

В случае принятия отставки Заева с посты главы партии в течение 15 дней будет объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Голосование в СДСМ будет тайным. О своей отставке с поста главы СДСМ и правительства Заев заявил еще 31 октября, однако до сих пор это остается лишь словами.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в этот же день албанская оппозиционная партия Движение Альтернатива должна принять решение о том, присоединится ли она к правительству или останется в оппозиции.

Напомним, после выхода Движения Беса из правящей коалиции она потеряла поддержку большинства депутатов и теперь располагает ровно половиной голосов.