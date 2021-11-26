Пекин, 26 ноября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Совокупный объём прямых инвестиций Китая в страны Африки к концу 2020 года составил более $43 млрд. Об этом 26 ноября сказано в опубликованной ресс-канцелярией Госсовета КНР белой книге «Китай и Африка в новую эпоху: партнерство равных».

Rdrevilo.com Китай покоряет Африку

Уточняется, что Китай создал в странах Африкиболее 3,5 тыс. компаний, при этом основная часть вложений приходится на частные предприятия. Приоритетным направлением для китайских инвесторов в Африке является сельское хозяйство. К декабрю 2020 года более 200 китайских компаний инвестировали в аграрный сектор 35 стран около $1,11 млрд.

Властями Китая разрешён импорт из стран Африки около 350 типов сельхозпродукции, это способствует росту двусторонней торговли. Всего китайскими компаниями в африканских странах были созданы миллионы рабочих мест, при этом 80% штата составляют местные жители.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инвестиции Китая в страны Африки возросли в 225 раз.