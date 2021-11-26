Токио, 26 ноября 2021, 07:41 — REGNUM Участники третьего бета-тестирования Babylon’s Fall заметили, что броня персонажей напоминает снаряжение из многопользовательской игры Final Fantasy XIV. Об этом 26 ноября сообщает портал PCGamesN.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV
Многопользовательская игра Final Fantasy XIV
Скриншот с YouTube

В ответ продюсер проекта Йосуке Сайто подтвердил, что к некоторому контенту приложил руку Наоки Йошида. Он рассказал, что режиссер и продюсер Final Fantasy XIV присутствовал на презентации игры и предложил свою помощь после того, как понял насколько масштабным является проект.

«Заимствуя данные, мы смогли реализовать в игре гораздо больше разнообразного снаряжения и эмоций, чем изначально планировали», — сказал Сайто. Он отметил, что большая часть экипировки в Babylon's Fall является уникальной, а из Final Fantasy XIV было взято снаряжение для среднего уровня, поэтому на него обратили внимание участники бета-тестирования.

Напомним, разработкой Babylon’s Fall занимается студия Platinum Games, которую геймеры знают по играм серии Bayonetta, а также проекту Vanquish, NieR: Automata, Astral Chain, Metal Gear Rising: Revengeance и другим.

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