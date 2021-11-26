Токио, , 07:41 — REGNUM Участники третьего бета-тестирования Babylon’s Fall заметили, что броня персонажей напоминает снаряжение из многопользовательской игры Final Fantasy XIV. Об этом 26 ноября сообщает портал PCGamesN.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV Скриншот с YouTube

В ответ продюсер проекта Йосуке Сайто подтвердил, что к некоторому контенту приложил руку Наоки Йошида. Он рассказал, что режиссер и продюсер Final Fantasy XIV присутствовал на презентации игры и предложил свою помощь после того, как понял насколько масштабным является проект.

«Заимствуя данные, мы смогли реализовать в игре гораздо больше разнообразного снаряжения и эмоций, чем изначально планировали», — сказал Сайто. Он отметил, что большая часть экипировки в Babylon's Fall является уникальной, а из Final Fantasy XIV было взято снаряжение для среднего уровня, поэтому на него обратили внимание участники бета-тестирования.

Напомним, разработкой Babylon’s Fall занимается студия Platinum Games, которую геймеры знают по играм серии Bayonetta, а также проекту Vanquish, NieR: Automata, Astral Chain, Metal Gear Rising: Revengeance и другим.

Читайте ранее в этом сюжете: Final Fantasy XIV получила премию Golden Joystick Awards благодаря фанатам