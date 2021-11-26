Южно-Сахалинск, , 07:40 — REGNUM Пожар произошел в частном доме в Тымовском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар backalleytaxes.com

Сообщается, что двухэтажный жилой дом загорелся в районе 552 километра автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Спасатели прибыли на место происшествия спустя двадцать минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени огнем уже был охвачен дом и пристройка общей площадью 56 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 ноября в Чите произошел пожар в частном доме. Возгорание было ликвидировано, однако при осмотре места происшествия были обнаружены тела двух погибших мужчин. По факту произошедшего Следственный комитет России начал проверку.