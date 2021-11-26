Чебоксары, 26 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 25 ноября, избрали нового сити-менеджера. Пост занял замглавы минэкономразвития Денис Спирин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии. Другие детали его карьеры не раскрываются.

Cap.ru Денис Спирин

Кадровый вопрос рассмотрели на городском собрании депутатов Чебоксар, которое прошло с участием руководителя Чувашии Олега Николаева. На пост претендовали два человека: конкурентом Спирину был заместитель главы городского комитета по управлению имуществом Чебоксар Олег Александров.

Оба претендента представили программы развития города. В скупых официальных сообщениях отмечается, что Спирин сделал акцент на «благополучии граждан» за счёт реализации, в частности, стратегий социально-экономического развития Чувашии и Чебоксар до 2035 года, инвестиционных и других государственных программ. О собственных инициативах и предложениях кандидата не сообщается.

Отмечается, что по итогам голосования «депутаты поддержали единогласно» назначение на пост сити-менеджера Дениса Спирина. Олег Николаев в своём напутственном слове выразил надежду, что он подтвердит оказанное доверие «конкретными делами, решениями и шагами, основываясь на тех традициях, которые были заложены в городе ранее».

Cap.ru Скриншот с сайта минэкономразвития Чувашии

Примечательно, что в официальных релизах отсутствуют биографические данные новоиспечённого мэра Чебоксар Дениса Спирина.