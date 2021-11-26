Хабаровск, 26 ноября 2021, 07:36 — REGNUM В Хабаровске одна из печей крематория, работавшая круглосуточно, на время выведена из эксплуатации. По информации ИА «Хабаровский край сегодня», одной из причин остановки её работы стала повышенная нагрузка.
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Ремонт печи начат раньше срока и до увеличения загруженности, которая обычно возникает в декабре.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ежедневно растёт смертность от COVID-19. Семь (накануне — пять) летальных случаев от COVID-19 было зарегистрировано 24 ноября в Хабаровском крае. Всего с начала пандемии скончались более тысячи человек.