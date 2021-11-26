Хабаровск, 26 ноября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Хабаровске одна из печей крематория, работавшая круглосуточно, на время выведена из эксплуатации. По информации ИА «Хабаровский край сегодня», одной из причин остановки её работы стала повышенная нагрузка.

Иван Шилов ИА REGNUM Крематорий

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Ремонт печи начат раньше срока и до увеличения загруженности, которая обычно возникает в декабре.

«Печь остановили, чтобы провести профилактические ремонтные работы. Они должны были состоятся в декабре, но именно на этот месяц приходится пик кремаций, поэтому решили начать их раньше. Это, конечно, занимает время: сначала нужно её остудить, а на это уходит 5 дней, плюс 1−2 дня на то, чтобы поправить кладку, затем около недели просушить и заново нагреть. Рассчитываем, что уже в начале декабря снова будут работать обе печи», — сообщил начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ежедневно растёт смертность от COVID-19. Семь (накануне — пять) летальных случаев от COVID-19 было зарегистрировано 24 ноября в Хабаровском крае. Всего с начала пандемии скончались более тысячи человек.