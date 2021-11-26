Приштина, Сербия, 26 ноября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Опрос тысячи граждан Албании, проведенный Euronews Albania, показал, что 79,2%, или четыре пятых опрошенных поддержали бы объединение Албании и Косово в одном государстве в случае референдума.

AgronBeqiri Альбин Курти

Против объединения высказались 16% опрошенных. 90% респондентов назвали Косово и Албанию «единым народом». 70% опрошенных считают, что столицей объединенных Косово и Албании должна была бы стать Тирана.

Менее половины опрошенных верят в возможность объединения двух албанских республик в течение ближайших 10 лет. Напомним, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о возможности проведения референдума об объединении Албании и Косово в случае, если он вновь займет пост премьер-министра, то есть в следующей каденции. Сейчас политик намерен сосредоточиться на борьбе с преступностью и безработицей.