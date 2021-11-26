Екатеринбург, 26 ноября 2021, 15:16 — REGNUM В Екатеринбурге утром 26 ноября начался снос здания аэровокзала «Уктус». На месте работает строительная техника.

Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Общественники ранее пытались сохранить здание. Однако сделать это не удалось — чиновники отказались признавать его объектом культурного наследия.

Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM

На месте аэровокзала построят автовокзал «Золотой» и развлекательный комплекс.