Екатеринбург,
26 ноября 2021, 15:16 — REGNUM В Екатеринбурге утром 26 ноября начался снос здания аэровокзала «Уктус». На месте работает строительная техника.
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Общественники ранее пытались сохранить здание. Однако сделать это не удалось — чиновники отказались признавать его объектом культурного наследия.
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM
Снос здания Аэрококзала «Уктус»
Алесей Колчин © ИА REGNUM
На месте аэровокзала построят автовокзал «Золотой» и развлекательный комплекс.