Бразилиа, 26 ноября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Бразилии уделяют самое серьезное внимание вопросам природоохранной деятельности и используют международную климатическую повестку по назначению, в отличие от некоторых стран Европы. Об этом 25 ноября заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе трансляции в соцсетях.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

«Что же происходит в Европе? Те, кто не выступает в защиту природоохранной повестки, попросту не избирается на следующий срок. Поэтому они все время на кого-то должны нападать. Бразилии достается несправедливо», — сказал бразильский лидер.

Болсонару заявил также, что если бы европейские лидеры действительно хотели бы восстановить климат на планете, то они приезжали бы в Бразилию за саженцами зелёных лесов, а не для решения других вопросов.

«Они хотят восстановления лесов? Нет. Если это действительно так, мы готовы предоставить им саженцы, чтобы восстановить леса во Франции, Германии и во всей Европе», — сказал президент Бразилии.

Добавим, критика бразильского лидера поступила после того, как президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже с бывшим президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, которого европейские лидеры считают фаворитом на предстоящих президентских выборах в Бразилии.