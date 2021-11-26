Токио, 26 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Явление «красного прилива» — цветение токсичных микроводорослей — привело к снижению добычи морепродуктов в Японии, сообщает газета Yomiuri.

Рыба

По ее данным, это явление фиксируется с сентября у северо-востока Японии. В частности, из-за «красного прилива» там выявлена массовая гибель лососевых рыб и морских ежей. Общий ущерб рыбной отрасли в Японии оценивается в 8 млрд иен (около $70 млн).

Уточняется, что цветение ядовитых водорослей эксперты связывают с повышением температуры воды в Тихом океане. В частности, у острова Хоккайдо температура воды превышает средние показатели на два-четыре градуса.

Газета указывает, что в текущем году добыча морепродуктов в Японии снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. При этом тенденция к снижению фиксируется с 1984 года.