Новосибирск, 26 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 25 ноября на сессии большинством голосов поддержали проект федерального закона № 17 357−8 о QR-кодах в общественных местах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Согласно законопроекту, QR-код о прививке, справку о перенесённой коронавирусной инфекции или медотвод от вакцинации необходимо будет предоставлять при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у граждан с медотводом. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов будут принимать власти региона.

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, по состоянию на 19 ноября в Новосибирской области было привито 41,2% населения.

Спикер областного парламента Андрей Шимкив подчеркнул, что главная задача проекта федерального закона — дать полномочия губернатору региона принимать решение о введении ограничительных мер. Шимкив отметил, что все предложения, прозвучавшие в ходе сессии, передадут депутатам Госдумы.

По информации местных массмедиа, за проголосовали 45 новосибирских депутатов, против — 12. Воздержались девять человек.

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