Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Украина в НАТО нужна США, чтобы сделать отрыв Украины от России бесповоротным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 ноября, комментируя заявления Госдепа США.

США — Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Ранее в американском ведомстве сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом якобы имеющую место «необычную военную активность» России вблизи границы с Украиной, а также повестку дня встречи министров иностранных дел НАТО.

« Заявления, которые госсекретарь Блинкен делает по Украине накануне предстоящей встречи министров иностранных дел НАТО, говорят, на мой взгляд, о том, что Вашингтону нужна Украина в НАТО. Она нужна, прежде всего, для того чтобы сделать отрыв Украины от России бесповоротным. Им надо полностью исключить возможность её участия в будущем в каких-либо интеграционных объединениях с нашей страной.

На евразийской сцене Россия без Украины и Россия с Украиной — это разные весовые категории. Россию без Украины будет легче перепрофилировать против Китая, легче будет добивать её, возвращать в так называемый «цивилизованный мир», то есть на задворки западной цивилизации.

С конфликтом в Донбассе обеспечить согласие европейцев на приём Украины в НАТО невозможно. Значит, по логике Вашингтона, Киев должен этот конфликт загасить либо военным путем, либо через выполнение своих обязательств по Минским соглашениям 2015 года.

Зеленский выполнять «Минск — 2» не собирается. Военный путь чреват резкой реакцией России, её реальной военной поддержкой ДНР и ЛНР. В принципе, американцы хотели бы использовать такую поддержку для полной блокировки «Северного потока — 2», но европейцы им этого не простят: ни войны в непосредственной близости от своих границ, ни резкого подорожания газа. Да и не распадётся ли Украина окончательно после такой российской операции по принуждению Киева к миру? Реально воевать за Украину США ведь не будут.

Остаётся вариант убеждения Киева в целесообразности политического решения. Аргументация здесь простая: на время урегулировав конфликт на основе «Минска — 2», Украина открывает себе дорогу в НАТО; через непродолжительное время Киев особый статус у Донбасса отбирает, в то время как Россия уже ничего со страной-членом НАТО сделать не сможет. Но эту операцию Вашингтон хотел бы проводить в одиночку, что европейцев, основных экономических спонсоров и одновременно «переработчиков» Украины, не устраивает.

Все эти вопросы Блинкен и будет проговаривать с союзниками по НАТО в Риге 30 ноября — 1 декабря.

Киев, между тем, делает сейчас свою часть работы в Донбассе: провоцирует военное обострение с целью изменения формата урегулирования.