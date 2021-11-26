Приштина, Сербия, 26 ноября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета 25 ноября в рамках своего визита в Косово провел встречу с премьер-министром республики Альбином Курти.

President.al Илир Мета

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политики поздравили друг друга с Днем албанского флага, который будет праздноваться 28 ноября. Президент Мета назвал «образцовыми» прошедшие в Косово местные выборы и назвал их примером зрелой демократии.

Стороны высказались за повышение уровня двусторонних экономических отношений, в настоящее время Албанией и Косово подписано 86 соглашений о сотрудничестве, однако большинство из них пылятся в архивах и не реализуются. Президент Мета высказался за «конкретизацию соглашений на практике».

Говоря о диалоге Сербии и Косово Мета отметил важность поддержки диалога всеми политическими силами Косово.