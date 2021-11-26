Еврейская АО, 26 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В школе села Екатерино-Никольское Октябрьского района Еврейской автономии обнаружена высокая концентрация радона. Суд постановил приостановить обучение детей в здании на 60 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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Превышение концентрации опасных для здоровья детей веществ обнаружено в двух кабинетах школы. Администрация Октябрьского района настаивает на прекращении занятий только в этих кабинетах, а не во всём здании учреждения образования. Власти муниципалитета намерены обжаловать решение суда о приостановке работы всей школы, но пока детей распределяют по другим помещениям.

«Начальное звено перейдет в здание детского сада — там есть свободный кабинет. Четвертый, девятый, десятый и одиннадцатый классы примет школа райцентра. Из Екатерино-Никольского в Амурзет детей будет отвозить специальный автобус. Остальные классы пока будут обучаться дистанционно. Мы будем настаивать, что нерационально приостанавливать занятия во всей школе из-за двух кабинетов. Обучение в чистых классах никак не может нанести вред ни школьникам, ни учителям», — отметила начальник районного управления образования Лариса Лунина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокая концентрация радона в воздухе стала причиной приостановки на 65 суток работы школы в Иркутской области и на 90 суток — в селе Шабаново Ленинска-Кузнецкого района Кемеровской области.