В ЕАО закрыли школу из-за превышения концентрации радоновых испарений
Еврейская АО, 26 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В школе села Екатерино-Никольское Октябрьского района Еврейской автономии обнаружена высокая концентрация радона. Суд постановил приостановить обучение детей в здании на 60 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Превышение концентрации опасных для здоровья детей веществ обнаружено в двух кабинетах школы. Администрация Октябрьского района настаивает на прекращении занятий только в этих кабинетах, а не во всём здании учреждения образования. Власти муниципалитета намерены обжаловать решение суда о приостановке работы всей школы, но пока детей распределяют по другим помещениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокая концентрация радона в воздухе стала причиной приостановки на 65 суток работы школы в Иркутской области и на 90 суток — в селе Шабаново Ленинска-Кузнецкого района Кемеровской области.