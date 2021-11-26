Владивосток, , 07:23 — REGNUM Контракт на проектирование, строительство бытового и жилого городков на 6 тыс. человек для судостроительного комплекса «Звезда» из Приморья был передан в формате «закупки у единственного поставщика» малому предприятию из Ленобласти. Стоимость контракт составляет 4,15 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Данные о госзакупке появились на соответствующем сайте 25 ноября 2021 года, но никаких деталей проекта не приведено. В информационной справке заказчик — ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», сославшись на закон о закупках, положение о закупках самого ООО указал, что информация не подлежит размещению «в ЕИС, на ЭТП и других открытых информационных источниках».

Из протокола известно, что комиссия одобрила «заключение договора с единственным поставщиком ООО «Стройпанель». Выбор именно этой компании в качестве подрядчика на многомиллиардный контракт заказчик не обосновал.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Стройпанель» относится к малым предприятиям. По открытым данным на начало 2021 года у ООО было около 20 сотрудников.

Общество учреждено в сентябре 2010 года. Принадлежит фирма трём физлицам: Михаилу Столину — 50%, Сергею Белевцову — 48,49% и Михаилу Огурцову — 1,51%. Фирма позиционирует себя в качестве одного из первых производителей сэндвич-панелей в РФ. Выручка предприятия за 2020 год составляла 292,119 млн рублей против 476 млн рублей годом ранее при чистой прибыли 2020 года — 1 млн рублей.

Напомним, сам заказчик по госконтракту учрежден в 2015 году, принадлежит АО «Современные технологии судостроения». Последнее на конец декабря 2020 года на 82% принадлежало АО «Роснефтегаз».