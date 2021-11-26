Лос-Анджелес, США, 26 ноября 2021, 07:17 — REGNUM Фанаты выпустили «постер» кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой», на котором представлены все актёры, исполнившие роль Питера Паркера. Изображение было опубликовано 26 ноября на портале Screen Rant.
Автором плаката является пользователь Instagram, известный под ником Agtdesign. Центральную позицию на постере занял Том Холланд, справа расположился Тоби Магуайр, а слева — Эндрю Гарфилд.
https://www.instagram.com/p/CWa-OfTMg6k/
Напомним, фанаты Человека-паука надеются, что Гарфилд и Магуайр появятся в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Эндрю Гарфилд неоднократно заявлял, что он не имеет отношения к проекту, и его не будет в этой картине, но поклонники ему не верят.
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