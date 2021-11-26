Москва, 26 ноября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Иммунитет к COVID-19 у подростка, привившегося вакциной «Спутник М», будет не ниже, чем у взрослого, привитого «Спутник V». Об этом 25 ноября сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Гинцбург пояснил, что подросткам не стоит ждать совершеннолетия, чтобы привиться от коронавируса взрослой вакциной. По словам специалиста, у подростка не должна быть иммунная защита меньше, чем у взрослого. Это происходит от того, что иммунная система будет реагировать одинаково на разное количество антигенов.

Вакцина от COVID-19 «Спутник М» была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 24 ноября. Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет включительно. Уточняется, что вакцинация подростка до 14 лет осуществляется после согласия родителей, а начиная с 15 лет подростки сами смогут принять решение по вакцинации.